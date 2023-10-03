KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


03 Ekim 2023 21:54
Kariyer Meslek Kadrolarının Dil Tazminatı

Malumunuz aldığımız dil tazminatları şu anda komik miktarda, KİT'lerde ise A seviyesi için dil tazminatı maaşın %10'u kadar, dil sayısı gibi bir sınır da yok. Yabancı dil bilgisinden yararlanılan personel için dil tazminatının KİT'ler seviyesine çıkarılması gerektiğini düşünüyorum, bi konuda nasıl bir girişimde bulunulabilir?

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