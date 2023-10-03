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Editörler : **sude**


03 Ekim 2023 22:39
daha güzel bir yeri hak etmiyorlar mı gerçekten?
Hep merak etmişimdir.. hayvanlar öldükten sonra sonra nereye gidiyor diye.. onlar için cennet cehennem yok iradeleri olmadığı için.. .. yaşadıkları süre zarfında kim iyilik ya da kim kötülük yaptıysa bunlara şahitlik edip sonrasında toprak olacaklarmis. . Cehennem zaten onlar için dünya. bu dünya... onların hepsinin cennete gitmeye hakkı yok mu.. toprak olup neden bitecekler ki.. inançlıyim ama ister istemez sorguluyorum

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