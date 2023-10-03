Yardim eder misiniz

KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Ekim 2023 22:49
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Merhaba ben hem uzman hem astsubay alimi deneyecegim guvercin gogsum var hafif derece pomem on sagliktan gectim askeriye de elenir miyim

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Astsubaylik egiminde maaş aliyorlar mi?

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