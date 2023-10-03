KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Ekim 2023 23:12
1453 Kyk yurt yönetim personeli alımında 4001 alımları arttırılmalı

Geçen sene 100 kişi 4001 ile atandı bunun acısını çıkartsınlar en az 1000 kişi 4001 den atanmalıdır !


garipbirhiss
Aday Memur
03 Ekim 2023 23:20

Emin olun olmayacaktır.Şüpheniz dahi olmasın.


mimarbuse
Memur
03 Ekim 2023 23:22

olur inşallah hakkımız cünkü

garipbirhiss, 48 dk. önce

Emin olun olmayacaktır.Şüpheniz dahi olmasın.


Cıvıl eng.ozgur
Aday Memur
03 Ekim 2023 23:34

Kesinlikle 4001 olmali


kaanufuk25
Daire Başkanı
04 Ekim 2023 00:07
https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/10/20231004-4-9.pdf
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