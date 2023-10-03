il ve ilçe mem 'lerde öğretmenin çalışması

Kendi branşım adına bildiğim bir bölüm var o da denklik bölümü hocam. İngilizce öğretmeniyim ben. Bana teklif gelmişti bir kere sizi ilçeye alalım denklik bölümüne diye ama ben gitmemiştim. Başka hangi alanlar var bilmiyorum hocam net olarak.

Kendi branşım adına bildiğim bir bölüm var o da denklik bölümü hocam. İngilizce öğretmeniyim ben. Bana teklif gelmişti bir kere sizi ilçeye alalım denklik bölümüne diye ama ben gitmemiştim. Başka hangi alanlar var bilmiyorum hocam net olarak.