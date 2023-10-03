Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Ekim 2023 23:20
il ve ilçe mem 'lerde öğretmenin çalışması

Arkadaşlar il ve ilçe mem'lerde öğretmenler nasıl , hangi alanlarda çalışabiliyor ? bilenler varsa kabataslak bilgilendirirse iyi olur .


sinelt
Genel Müdür
03 Ekim 2023 23:34
Kendi branşım adına bildiğim bir bölüm var o da denklik bölümü hocam. İngilizce öğretmeniyim ben. Bana teklif gelmişti bir kere sizi ilçeye alalım denklik bölümüne diye ama ben gitmemiştim. Başka hangi alanlar var bilmiyorum hocam net olarak.

rare blossom
03 Ekim 2023 23:37

branş görsel sanatlar. maalesef özel sağlık durumundan dolayı evime yakın olduğu için düşünüyorum. bilgi edinmek için sordum .

sinelt, 34 dk. önce
Kendi branşım adına bildiğim bir bölüm var o da denklik bölümü hocam. İngilizce öğretmeniyim ben. Bana teklif gelmişti bir kere sizi ilçeye alalım denklik bölümüne diye ama ben gitmemiştim. Başka hangi alanlar var bilmiyorum hocam net olarak.
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