seyyanenlik kısma zam oranı bilmecesi

seyyanenlik kısma zam oranı ile ilgili kimi site 8077 TL sabit zam yok diyor, kimi site 8077 TL sadece toplu sözleşme oranı kadar (%15) artar diyor kimisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşme (%15+18simdilik 33oranda) artar diyor bunların hangisi doğrudur bilgisi olan yanitlarsa sevinirim şimdiden teşekkürler

seyyanenlik kısma zam oranı ile ilgili kimi site 8077 TL sabit zam yok diyor, kimi site 8077 TL sadece toplu sözleşme oranı kadar (%15) artar diyor kimisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşme (%15+18simdilik 33oranda) artar diyor bunların hangisi doğrudur bilgisi olan yanitlarsa sevinirim şimdiden teşekkürler