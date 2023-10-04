Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ekim 2023 01:34
seyyanenlik kısma zam oranı bilmecesi
seyyanenlik kısma zam oranı ile ilgili kimi site 8077 TL sabit zam yok diyor, kimi site 8077 TL sadece toplu sözleşme oranı kadar (%15) artar diyor kimisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşme (%15+18simdilik 33oranda) artar diyor bunların hangisi doğrudur bilgisi olan yanitlarsa sevinirim şimdiden teşekkürler

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