KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Ekim 2023 07:30
1453 Yurt Yönetim personeli 4. Grup HATA

4. Grupta iletişim fakültelerinin tüm bölümleri varken gazetecilik ile gazetecilik ve halkla ilişkilerin olmaması hata . Düzeltilmeli gazetecilik mezunlarına başvurabilmeli.


fb265
Daire Başkanı
04 Ekim 2023 08:24

GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

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