Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ekim 2023 07:56
İl içi tayin sonrası Ünvan Değişikliği

Merhaba arkadaşlar bu tayin döneminde il içi tercih yapacağım. Ancak şunu merak ediyorum, İl içi tayin sonrası aynı sene veya 1 sene içinde ünvan değişikliği yapıp başka yere atanabilir miyim? Ünvan değişikliği için bekleme süresi var mıdır?

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