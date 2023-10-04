KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


04 Ekim 2023 08:55
2024 pomem

Merhaba, ben şu an lisans 4. sınıf öğrencisiyim. Sizlere birkaç sorum olacak.

1. Ben haziranda mezun olup 2024 kpss ye gireceğim. Tahmini hangi dönem alıma ne zaman denk gelirim?

2. Gözümde miyop var ve sınırda veya sınırın üstünde olması gerekiyor,yakın zamanda muayene olacağım. Sizce eğer gözümü çizdireceksem ne zaman çizdirmeliyim? Şimdiden teşekkürler.

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