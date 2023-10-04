Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ekim 2023 09:37
Norm Fazlası Olma Hakkında Bilen Arkadaşlar Yorumlarsa Çok Sevinirim

Merhaba hocalarım. İmam Hatip ortaokulunda matematik öğretmeniyim. Okulda 10 öğrencimiz vardı, mezun oldular alttan öğrenci gelmedi. Yani okul mevcudu 0. İlçede tüm okullarda matematik öğretmeni var. Bölge normu uygulaması var ilçede. Bizim idareye kalırsa hiç ders saati olmasa bile Türkçe ve Matematik öğretmeni okulda olması gerekiyor diyorlar iholarda yani norm fazlası olamazsın diyorlar. Boyle bir şey var mı gerçekten. Bu arada norm fazlası olmak istiyorum. Yorumlar için çok teşekkürler

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