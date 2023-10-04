Belediye Nakil İşlemleri süreci

Merhaba arkadaşlar. X belediyesinde görev yapıyorum. Y belediyesi ile görüşme sağladım. Y belediyesi başvurumu kabul etti ve X belediyesine muvafakat için başvuru yaptı. Üzerinden tahmini 35 günlük süre geçti fakat tarafıma dönüş sağlanmadı. Araştırdım ancak belediyeler için net sonuç bulamadım. Bazı üniversitelerde şablonlar var oraya göre 1 ay süreç. Ancak başvuru yaptığım belediyeye henüz cevap gelmemiş. Başvuru süremden itibaren beni kabul eden belediyeye mevcut çalıştığım belediyenin olumlu veya olumsuz dönüş için yasal süreç var mı? Varsa kaç gün? Veya hiç cevap yazmama gibi durum var mı? Yardımcı olabilir misiniz. Teşekkürler.

Merhaba arkadaşlar. X belediyesinde görev yapıyorum. Y belediyesi ile görüşme sağladım. Y belediyesi başvurumu kabul etti ve X belediyesine muvafakat için başvuru yaptı. Üzerinden tahmini 35 günlük süre geçti fakat tarafıma dönüş sağlanmadı. Araştırdım ancak belediyeler için net sonuç bulamadım. Bazı üniversitelerde şablonlar var oraya göre 1 ay süreç. Ancak başvuru yaptığım belediyeye henüz cevap gelmemiş. Başvuru süremden itibaren beni kabul eden belediyeye mevcut çalıştığım belediyenin olumlu veya olumsuz dönüş için yasal süreç var mı? Varsa kaç gün? Veya hiç cevap yazmama gibi durum var mı? Yardımcı olabilir misiniz. Teşekkürler.