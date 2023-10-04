Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


04 Ekim 2023 09:50
Belediye Nakil İşlemleri süreci
Merhaba arkadaşlar. X belediyesinde görev yapıyorum. Y belediyesi ile görüşme sağladım. Y belediyesi başvurumu kabul etti ve X belediyesine muvafakat için başvuru yaptı. Üzerinden tahmini 35 günlük süre geçti fakat tarafıma dönüş sağlanmadı. Araştırdım ancak belediyeler için net sonuç bulamadım. Bazı üniversitelerde şablonlar var oraya göre 1 ay süreç. Ancak başvuru yaptığım belediyeye henüz cevap gelmemiş. Başvuru süremden itibaren beni kabul eden belediyeye mevcut çalıştığım belediyenin olumlu veya olumsuz dönüş için yasal süreç var mı? Varsa kaç gün? Veya hiç cevap yazmama gibi durum var mı? Yardımcı olabilir misiniz. Teşekkürler.

hsnd
Başbakan Müsteşarı
04 Ekim 2023 10:36

Öncelikle tarafınıza bir dönüş sağlanması gerekmiyor. Nakil için başvurduğunuz belediye çalıştığınız belediyeye yazı yazmış. İşleyiş iki kurum arasında devam eder ve eğer olumlu giderse size ilişik kesme için bilgi verilir. Ancak 35 günlük süre içerisinde geçmek istediğiniz belediyeye olumlu/olumsuz herhangi bir yazı yazılmadıysa zaten geçmiş olsun. 30 gün içerisinde cevaplanmayan idari talepler zımnen red yani reddedilmiş sayılır mevzuata göre. Siz geçmek istediğiniz belediye ile görüştükten sonra kendi kurumunuzla bu konuyu hiç görüştünüz mü bu konuda ne düşünüyorlar muvafakat verecekler mi gibi?


samcro
Aday Memur
04 Ekim 2023 10:40
Kendi kurumumla yeniden görüşme sağlamadım. Başvurduğum kurum ucu açık konuşunca emin olamadım. Bekleyelim dediler sadece. Çok teşekkür ederim bilgilendirme için.
hsnd, 2 saat önce

Öncelikle tarafınıza bir dönüş sağlanması gerekmiyor. Nakil için başvurduğunuz belediye çalıştığınız belediyeye yazı yazmış. İşleyiş iki kurum arasında devam eder ve eğer olumlu giderse size ilişik kesme için bilgi verilir. Ancak 35 günlük süre içerisinde geçmek istediğiniz belediyeye olumlu/olumsuz herhangi bir yazı yazılmadıysa zaten geçmiş olsun. 30 gün içerisinde cevaplanmayan idari talepler zımnen red yani reddedilmiş sayılır mevzuata göre. Siz geçmek istediğiniz belediye ile görüştükten sonra kendi kurumunuzla bu konuyu hiç görüştünüz mü bu konuda ne düşünüyorlar muvafakat verecekler mi gibi?

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