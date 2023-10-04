Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ekim 2023 10:06
Yazı İşleri Müdür Kadro Tahsisi

Yazı İşleri Müdürlerine 2020 den sonra 2 yıl kadro tahsisi yapılmadı ve 2022 de bir kadro çalışması oldu. fakat bu yeterli olmadı. 2 sene yapılmadığı için mağduriyetler oluşmakta. aynı derecede zabıt katibi yeşil pasaport hakkına erişebilirken aynı derecedeki müdür kadro değişikliği yapılmadığı için yeşil pasaport alamıyor. Adalet Bakanlığındaki yetkili birim Cumhurbaşkanlığından kadro talep ettiklerini, bu talebin Eylül ayında karşılanacağını belirtmişti. Fakat herhangi bir kadro açılması resmi gazetede yayınlanmadı. bu durumun haber yapılması gerekmektedir. Umarım çözüme kavuşur


zorsevda
Daire Başkanı
04 Ekim 2023 10:41

kadroda tahsissin önü açılmalı.. herkes hak ettiği kadroya düşmeli.. 100 yılda bu bir saçmalık..

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