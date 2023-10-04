Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ekim 2023 10:16
Uzmanlık

Sinav cevrimici olacak kesin


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
04 Ekim 2023 10:53
öğretmenleri çocuk gibi sınav merkezlerinde sınav yapmak zaten çok saçmaydı. bence sınav tümden kaldırılmalı. senesi dolan slsın ünvanını ve parasını.
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