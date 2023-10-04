Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ekim 2023 10:58
Başöğretmenlik 10 yıl olmalı

Uzman öğretmenlikte geçirilen süre dikkate alınmaksızın başöğretmenlik yıl şartı 10 yıla düşmeli, uzmanlık 5 yıla düşmeli, yeni ömk için taleplerimizi dile getirmeliyiz


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
04 Ekim 2023 11:00

Aynen bak şimdi oluyor


Vera Cruz
Memur
04 Ekim 2023 11:21
Başöğretmen adaylarına matematik sınavı da yapılırsa neden olmasın..

silivripdr
Daire Başkanı
04 Ekim 2023 11:37

başöğretmen olunca alevli meyve tabağı da gönderilsin


halis4242
Genel Müdür
04 Ekim 2023 11:48

Uzmanlık 5 yıla düşerse buna kıyasla başöğretmenliğin de 10 yıla düşmesi adaletin icabıdır, fakat ülkemize adaletin pek uğramadığı da bir gerçektir!!?

Vera Cruz, 59 dk. önce
Başöğretmen adaylarına matematik sınavı da yapılırsa neden olmasın..

genegel
Genel Müdür
04 Ekim 2023 12:00

Öğretmenlik, öğretmenliktir, uzmanı, başı olmaz, hele meslekte geçirilen süreyle hakedilmesi yanlıştır. Yüksek lisans veya Doktora (Tezli) yapan öğretmenlere süreye bakılmaksızın bu haklar verilebilir, ama 10 yıl çalışan bir öğretmen de 40 yıl çalışan bir öğretmen de öğretmendir.

Bütün öğretmenlerin maaşları 22binde eşitlenmeli, üstüne performans sistemi getirilmelidir. Okulun göstermiş olduğu başarı ile birlikte (öğrencilerin lgs/lys başarıları, not ortalaması, öğrenci anketleri vs.) başarı derecelerine göre 5-15 bin arası ödemeler yapılmalıdır, böylece çalışmayan kendini hiç geliştirmeyen, sadece ders saatinde okula uğrayıp sonra evine giden öğretmenle, azimli hırslı ve başarılı öğretmenleri ayırmış oluruz.

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