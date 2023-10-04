Başöğretmenlik 10 yıl olmalı

Öğretmenlik, öğretmenliktir, uzmanı, başı olmaz, hele meslekte geçirilen süreyle hakedilmesi yanlıştır. Yüksek lisans veya Doktora (Tezli) yapan öğretmenlere süreye bakılmaksızın bu haklar verilebilir, ama 10 yıl çalışan bir öğretmen de 40 yıl çalışan bir öğretmen de öğretmendir.

Bütün öğretmenlerin maaşları 22binde eşitlenmeli, üstüne performans sistemi getirilmelidir. Okulun göstermiş olduğu başarı ile birlikte (öğrencilerin lgs/lys başarıları, not ortalaması, öğrenci anketleri vs.) başarı derecelerine göre 5-15 bin arası ödemeler yapılmalıdır, böylece çalışmayan kendini hiç geliştirmeyen, sadece ders saatinde okula uğrayıp sonra evine giden öğretmenle, azimli hırslı ve başarılı öğretmenleri ayırmış oluruz.