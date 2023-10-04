KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Ekim 2023 11:02
Sözleşmeli memur dışarıdan burs alabilir mi?

Arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Benim sorum şu: Kamuda çalışan bir memurum ama aynı zamanda yüksek lisans yapıyorum. "Özel bir kuruluş-Özel bir vakıf" internette soru çözümlerine yardım ettiğim için bana eğitim bursu vermek istediğini söyledi. Yüksek lisans öğrencisi olduğum için. Bunu almamda herhangi bir sakınca olur mu? Memuriyetim tehlikeye girer mi? Cevaplarsanız sevinirim konunun benim için aciliyeti vardır. Çok teşekkür ederim cevaplayacak arkadaşlara şimdiden.

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