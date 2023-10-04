Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


04 Ekim 2023 11:12
Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı fizyoterapistleri

ben yeni atandım daha önce başlayan meslektaşlarım neler önerirsiniz malum işleyiş sağlık bakanlığına göre farklı.Bakanlık değiştirenler de oluyormuş hatta bilgi verir misiniz

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Sözlük

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