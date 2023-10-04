Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ekim 2023 11:16
ilçe Değişikliği
Görev süresi 3 yıl olan ilçeden görev süresi 2 yıl olan ilçeye ne zaman kadar geçiş yaparsak 2 yıl görev yapıp gideriz. 11.08.2023 tarihinde 3 yıl olan ilçede göreve başladım. Kasım-Aralıkta tayin çıksa bile 2 yıl görev yapar mıyım ? Yoksa tayin dönemi geçtiği için 3 yıl mı görev yaparım.

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