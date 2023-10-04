Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ekim 2023 11:45
Yakında Hizmet içi kurslara giden var mı?

Mrb arkadaşlar, şu yakınlarda hizmeti içi kurslara giden var mı? Son tahlilde günlük harcırahlar acaba gidiş (hızlı tren&otobüs) parasını karşılıyor mu yoksa bir kısmı cepten mi gidiyor?

Fikri olanlar paylaşırsa sevinirim, tşk.ler..

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