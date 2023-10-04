Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


04 Ekim 2023 11:47
imamlık mı itfaiye eri olmak mı?

İkisi arasında kaldım. Çocukluktan beri gelen itfaiyecilik merakım var. Ancak imamlık daha iyi bir meslek gibi geliyor. Eğlenceyi ve adrenalini seven biriyim. O borulardan kaymak ve ateşlerin içine atlamak istiyorum. Fakat hem burada ateşlerin içinde olup hem de öteki tarafta ateşlerin içinde olursam talihsiz olur. Bu nedenle hem dünyada rahat olup hem de ahirete irtihal ettiğimiz vakit rahatlık içinde olmak için imam olmanın rasyonel bir tercih olduğunu düşünüyorum.

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