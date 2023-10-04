Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ekim 2023 12:13
Radar cezasi
Abiler kardesler herkese merhaba Malataya yolu pts giris - kayseri cikis 59km lik yok hiz limiti 110 . benim ceza yedigim hiz 123 . 2 puan limiti astigim icin ceza gelmis (951 tl ) buna itiraz etsem bi sonuc cikar mi ? Bildiginiz emsal karar var mi ?

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