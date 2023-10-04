Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ekim 2023 12:48
Ücretli Öğretmenlik

Merhaba hocalarım.Ben Ücretli Öğretmenliğe başvurmuştum.Cuma akşama doğru arandım kabul ettim.Pazartesi günü görüşmeye gelmemi söylediler.Hafta sonu ise sağlık sebeplerinden dolayı gitmeme kararı almak zorunda kaldım.Pazartesi günü sabahtan aradım gelemeyeceğimi ve durumumu belirttim.Beni arayan müdür değil bir hocaydı.Acaba görüşme ve evrak kabulu olmadan bile iptal etmem bir sorun çıkarır mı? Ceza falan olabilir mi acaba teşekkürler.


Peliniin
Memur
04 Ekim 2023 12:50

İlçe milli eğitim bir sonraki sefer sixi tercih etmeyecektir önümüzeki yıl, başka bişey olmaz


melcea
Genel Müdür
04 Ekim 2023 13:13

657'ye dahil degilsiniz. Ceza durumu olmasi mumkun degil. Bir sey olmaz.


2ven
Aday Memur
04 Ekim 2023 13:24

kölelik

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