Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


04 Ekim 2023 13:32
İlk mat öğrtmnlği mezunu matematik bölümü alımına başvuru yapabilir mi

ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü mezunuyum , açılan ilanda bana uygun olan bölüm olarak matematik bölümü var . bu ilana başvurabilir miyim ? bilgileriniz için teşekkür ederim.

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