Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ekim 2023 13:36
Halk Eğitim Merkezi

Halk eğitim merkezinde çalışan müdür veya müdür yardımcısı arkadaşlar bizi aydınlatırsanız seviniriz. Çalışma şartları nasıl? tercih dönemi biliyorsunuz tercih edelim mi? etmeyelimm mi? iş yükü ne durumda? Artı ve eksileri nelerdir? Teşekkürler

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