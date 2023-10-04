KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Ekim 2023 13:40
Belediyeler her 2 yılda bir görevde yükselme sınavı açar mı ?

belediyeye düz memur olarak atandık diyelim ben mimarlığa geçebilir miyim her 2 senede bir düzenli mimar alımı olmak zorunda mı bu görevde yükselme sınavı ile yoksa ihtiyaca göre mi mimarlar için görevde yükselme sınavı yapılıyor o zamanda her 2 yılda bir olmaz sınav


1903deepble
Aday Memur
04 Ekim 2023 13:46

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINI EN SIK AÇAN KURUMLAR BAKANLIKLAR ONLARDA 5-10 YILLIK PERİYOTLARDA Kİ BELED


mimarbuse
Memur
04 Ekim 2023 13:48

ohooo çok geç

1903deepble, 1 saat önce

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINI EN SIK AÇAN KURUMLAR BAKANLIKLAR ONLARDA 5-10 YILLIK PERİYOTLARDA Kİ BELED


yeşilrussel
Aday Memur
04 Ekim 2023 15:02

çok sık olmaz

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