Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ekim 2023 13:57
Bir Sınıfta Kaç Tane Kaynaştırma Öğrencisi Bulunabilir.

Arkadaşlar sınıfımda 2 tane kaynaştırma öğrencisi var

Diğer 4 şubenin 2 sinde hiç yok.

Müdür beye söyledim. Kaynaştırma öğrencileri eşit dağıtılır. Yönetmelik böyle diyor dedim. Dinlemedi

Bu durum yönetmeliklere aykırı değil mi?


Velocıraptor
Genel Müdür
04 Ekim 2023 14:06

sözlü olarak ifade ettiğinizi yazılı olarak ediniz ve elbette ilgili yönetmelik maddesine atıfta bulunarak.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
04 Ekim 2023 14:14

Kaçıncı sınıfı okutuyor sunuz? Öğrencilerin sınıf dağılımı yapılırken tanılama işlemleri tamamlanmış "kaynaştırma" raporu verilmiş mi? Eğer sınıfınızda normal olarak eğitime başlamış ve sonrasında tanılama işlemi yapılmışsa eşitlik adına çocuğun sınıfını değiştirmek mi istiyor sunuz?

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