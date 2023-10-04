Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ekim 2023 14:27
eş durumu tayiniii

iyi günler arkadaşlar. 15 eylül tarihinde eş durumu tayin dilekçesi verdim. Henüz sonuçlanmadı. Benimle aynı tarihlerde tayin dilekçesi verip bir sonuç alabilen var mı?

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