GSB bakım onarım Puanlar ve başvuru yerleri

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Gsb destek personeli (temizlik) alımı hakkındaDHMİ güncel tekniker maaşlarıDHMİ mekatronik teknikeri tekrar yeni KPSS ile elektronik bölümünden tekniker olarak atanabilir mi?Ulaştırma Bakanlığı muhasebeUludağ Alan BaşkanlığıDHMİ önlisans havacılıkKültür ve Turizm Bakanlığı Sonuçlar
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.