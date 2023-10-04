Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


04 Ekim 2023 15:04
Çevre ve şehircilik bakanlığında büro personeli olan var mı

kurum ve görev hakkında


C.dem
Aday Memur
04 Ekim 2023 16:02
maaş hazırlama kısmında arkadaşim var , maaşa yakın yoğunlar diğer zamanlar sakin. lojmanida var
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