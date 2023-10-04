Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
04 Ekim 2023 15:21
4b den 4b ye başka bakanlığa müracaat hakkında

görevde olan 4b sözleşmeli büro personeli yine 4b li olarak başka bir bakanlıkta yurt yönetim memuru olarak başvuru yapabilir mi?


C.dem
Aday Memur
04 Ekim 2023 16:01
evet
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