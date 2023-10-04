Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ekim 2023 15:25
Kadrolu Katibin Sağlık Bakanlığına Geçişi Hk.

Merhaba iyi forumlar arkadaşlar.

2 yıldır Zabıt Katibi olarak Adalet Bakanlığında çalışıyorum. Önlisans olarak Radyoloji bölümünü bitirdim. 2024 Önlisans KPSS'ye girip kendi bölümümden atanmam durumunda Sağlık Bakanlığına geçiş için Adalet Bakanlığından muvafakat almak ya da 6 ay önce istifa etmem gibi bi durum var mı? Yoksa direk atanıp orada işe başlayabiliyor muyum? Bilgim olmadığı için sizlere sormak istedim. Teşekkür ederim şimdiden.


yahyawt
Aday Memur
04 Ekim 2023 16:58

aynı şekilde geçtim kardeşim adliyeden sağlık bakanlığına direk istifa ediyorsun 1 haftada istifan onaylanıyor sonra atandığın hastaneye gidip başlayabilirsin. Hizmet dökümünde çıkışın gözüksün yeter. 6 ay önce felan istifa etmene gerek yok

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