Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ekim 2023 16:52
2 Şark Muaf mıyım

2016-2022 yılları arasında 6 yıl şanliurfada çalıştım. Eski sisteme göre urfanin görev süresi 5 yıldı. Şimdiki yeni yönetmeliğe göre 4 yıl. 4 yıllık bir yerde 6 yıl kalan 2. Sarktan muaf olacaktır yeni yönetmeliğe göre.

Benim durumumda olupta 2. Şarkı kabul olan var mı? Gorev yaptığın dönemde eski süreye tabi olacaksınız mi derler? Bilgisi olan var mi

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