Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ekim 2023 17:14
CTE infaz koruma memuru tayin durumu

CTE infaz koruma memurlarının tayin hakları var mıdır nasıldır? Hangi durumlarda tayin verilir?


Unknowq
Memur
04 Ekim 2023 17:37

Tayin durumu yoktur neredeyse sen kendini gideceğin yerde 7-8 yıl kalacakmış gibi ayarla 5-6 yıldır üst üste tayin yazanlar var kolay kolay çıkmıyor bilginiz olsun...

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