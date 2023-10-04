Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ekim 2023 17:21
İl içi tayinler ne zaman başlıyor.

Bilginiz varmı arkadaşlar


majesteleri7
Şube Müdürü
04 Ekim 2023 17:29

Dur daha bismillah.okul yeni açıldı.

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