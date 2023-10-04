Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ekim 2023 17:33
Ekip otosu ile kaza
Abiler kardesler bir sorum olacak ekip otosu ile olaya gittigimizde yanımdaki aracı kullanan arkadas el freni çekmeyi unutup yokuş aşağı aracı unutup yanıma geldi araç yokuş aşağı giderken cok geç fark etti ağaca çarptı ne yapmalıyım savunma isteyip aracı ortak mi karşılarız yoksa şoföre mi yaptırırlar

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