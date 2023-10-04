KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


04 Ekim 2023 18:17
Koruma güvenlik

Selam aleyküm arkadaşlar şuan sözleşmeli infaz koruma memuruyum genclik spor bakanlığı koruma ve güvenlik kazandım geçiş yapabilirmiyim şartlarda son bir içerisinde sozlemeli olarak çalışmıyor olmak vardi gitsem suanki işimden de olur muyum bilen arkadaşlar cevap verirmi


ikmibrhm
Aday Memur
04 Ekim 2023 19:33

Bilen yokmu

Toplam 1 mesaj

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