KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Ekim 2023 18:24
psikiyatrik yani kırmızı reçeteli ilaç kullanımı memurluğa engel midir

geçmişte kırmızı reçeteli ilaç kullanımı memurluğa engel olur mu? atıyorum stres kaygı vs için antidepresan kullandı ya da başka bir kırmızı reçeteli ilaç bunda sıkıntı çıkarırlar mı yönetmelikte vs ne diyor bilen var mı

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