Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ekim 2023 18:46
Uzmanlık sınavı online yapılacak

Sınav online aynı tarihte

https://meb.ai/wEGN8U

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