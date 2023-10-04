Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ekim 2023 19:18
Heryere özel harekat

Bu nedir kardeşim.Heryere hemen özel harekât sevk ediliyor.bir tek iş bitiren bu arkadaşlar mı???

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