Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ekim 2023 19:27
Mazeret tayini ilişik kesme süresi hk.

Arkadaşlar merhaba, sağlık mazereti nedeniyle tayin istedim ve bugün itibari ile çkys ye düştüm. İlişik kesme sürem 15 gün mü 30 gün mü? Personel şubeye gittim 15 gün dedi il sağlık müdürlüğü 30 gün diyor . Ben çeşitli sebeplerden dolayı en geç ne zaman ilişik kesebilirsem öyle gitmek istiyorum . Bununla ilgili bilgisi olan var mı ?

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