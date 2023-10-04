Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


04 Ekim 2023 19:41
GSB ÖGG ANKARA Merkez ve Taşra

Merhaba arkadaşlar. Ögg olarak asil görünüyorum. Ama taşra tercihen. Taşra derken il ve ilçe müdürlüğü falan diyor nette açılım olarak. Nereye verileceği rastgele mi belirleniyor. Merkez olanlar sadece bakanlık binasında mı görev alacak onların çalışma yeri net mi ? Süreç nasıl işliyor? Kimler kaç puanla yerleşti ? Bilgi alış-verişi pls &#129401;

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