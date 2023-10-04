Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


04 Ekim 2023 19:41
Gsb öggAnkara Merkez ve Taşra

Merhaba arkadaşlar. Ögg olarak asil görünüyorum. Ama taşra tercihen. Taşra derken il ve ilçe müdürlüğü falan diyor nette açılım olarak. Nereye verileceği rastgele mi belirleniyor. Merkez olanlar sadece bakanlık binasında mı görev alacak onların çalışma yeri net mi ? Süreç nasıl işliyor? Kimler kaç puanla yerleşti ? Bilgi alış-verişi pls 🥹

Çok Yazılan Konular

Gsb büro kayseriGSB Personel alımı SamsunTarım bakanlığı eş durumu tayiniDevlet Personel Başkanlığı Hk.Çevre ve şehircilik bakanlığında büro personeli olan var mıTicaret bakanlığı alımı hakkındaİstanbula gelmek isteyenler (eş durumu)Mal bildirimiAile ve sosyal hizmetler bakanlığı fizyoterapistleriGSB Hatay'ı Kazanan Asiller ve Yedekler

Sözlük

İçinden geleni söyle 3 kandovan köyü 1 şoförün yanında uyunur mu 2 ilandağ 1 yok olan diller ve kültürler 1 hayatını suç işlemeye adamış insan 1 kaybedenler kulubü 1 şu an çalan şarkı 2 aşkı anlatan en iyi replik 2 samsa 3

Son Haberler

Adana'da öğrenciler polis desteğiyle bağlama çalmayı öğrenecekKPSS 2023/6 tercih kılavuzu yayımlandıDolar/TL, 27,57 seviyesinden işlem görüyorApple kabul etti: iPhone 15'de ısınma problemi varHepsipara ile Seyahat Planlarınızı ve Yemek Siparişlerinizi Ödeme Yöntemiyle Kolaylaştırın!

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.