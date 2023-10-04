Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ekim 2023 20:05
sağlık sorunu nedeni ile gih
bağırsaklardan tivertikül ameliyatı oldum parça alındı. patolojiye gitti d dilimi raporunu sağlık bakanlığı yetkili herhangi bir hastaneden alınmış olsa sorun olur mu ?

derbeder2323
Şube Müdürü
04 Ekim 2023 21:21

Kardeşim sen gidip hastahaneden d dilimi alamazsın. Emniyete dilekçe ile başvurup öyle alırsın

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiGüvenlik soruşturmasında whatsap geçmişi incelenirmi.Egm Fetö idari soruşturmaKonut kredisiİki şark sonrasıSürekli İncil Tevrat Zebur reklamı çıkmasıRadar cezasi Polislik mi katiplik mi ??

Sözlük

İçinden geleni söyle 3 şoförün yanında uyunur mu 2 deprem bölgelerini desteklemek 1 sineklik 1 Kim neyden çok bahsediyorsa onda ondan yok 1 hayvanları koruma günü 3 Göbeklitepe 2 nahçıvan 1 aşkı anlatan en iyi replik 6 hayatını suç işlemeye adamış insan 1

Son Haberler

TBMM'de uluslararası anlaşmalara ilişkin 3 kanun teklifi kabul edildiHava harekatında 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiKars'ta aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbeden zanlı tutuklandıİstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyorMilli Savunma Bakanı Güler'den 'terörle mücadele' mesajı

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.