KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Ekim 2023 21:31
eş durumu il içi tayin

merhaba arkadaşlar eşi aynı ilde ama başka ilçede çalışan öğretmen için il için tayinde okul puanının tutması gerekiyor mu bizden yüksek puanlı biri aynı okulu yazarsa öncelik onda mı oluyor nasıl bu sistem yardım eden olursa çok sevinirim şimdiden teşekkürler

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