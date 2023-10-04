KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Ekim 2023 21:42
Çevre şehircilik kpss'mi alıyor

bütün bakanlıklar cayır cayır teknik personel alırken çevre şehircilik bu kadar yıkıcı bir depremden sonra bile hiç denecek kadar az mimar mühendis ve teknik personel aldı acaba ihtiyaç başka yollardan mı karşılanıyor aksi takdirde bu kadar alım yapılırken bu bakanlığın da bir nebze alım yapması gerekiyordu aldığımız 90li puanlara yazık olacak gibi duruyor Allah sebep olanlardan çıkarsın


Bisehirci
Aday Memur
04 Ekim 2023 22:11
hocam bakanlık alıma hazırlanıyor duyumları var ama bilemiyorum ne zaman olur umarım en kısa zamanda alım olur dediğiniz gibi teknik kadro çok bekledi artık.
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