Çevre şehircilik kpss'mi alıyor

hocam bakanlık alıma hazırlanıyor duyumları var ama bilemiyorum ne zaman olur umarım en kısa zamanda alım olur dediğiniz gibi teknik kadro çok bekledi artık.

hocam bakanlık alıma hazırlanıyor duyumları var ama bilemiyorum ne zaman olur umarım en kısa zamanda alım olur dediğiniz gibi teknik kadro çok bekledi artık.