Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ekim 2023 21:45
Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği mülakatı

Merhaba ünvan değişikliği sözlü mülakatına giren var mı ? Neler soruluyor bilgisi olan var mıdır

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