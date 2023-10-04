Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ekim 2023 22:27
sağlık probleminden dolayı Gih
selamın aleyküm arkadaşlar devlet hastanesinden bana kanat skapula tanısı kondu zamanla kürek kemiğinde kaslardan ve sinirlerden dolayı kolumda kısalık ve güç kaybı var doğru düzgün kadro atışlarını bile yapamıyorum acaba sevk istesem Gih geçer miyim yardımcı olursanız sevinirim

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiKonut kredisiEgm Fetö idari soruşturmaRadar cezasi Güvenlik soruşturmasında whatsap geçmişi incelenirmi.İki şark sonrasıOcak zammıİdare mahkemesinden ret alan btalılar

Sözlük

Göbeklitepe 2 güne bir söz bırak 4 uzun süredir aramayan akrabalar 2 nohut 2 bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 1 farklı düşüncelere saygı duymak 2 ilandağ 1 şu an çalan şarkı 2 aşkı anlatan en iyi replik 6 dimeli 1

Son Haberler

Memur hakkında şikayeti kabul edilmeyen vatandaş dava açabilir mi?5 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları3 Ay Ertelemeli 50.000 TL!Ozon tabakasındaki delik en büyük genişliklerinden birine ulaştıNobel Kimya Ödülü'nü kazananların isimleri, resmi açıklamadan saatler önce İsveç basınına düştü

Editörün Seçimi

Refah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.