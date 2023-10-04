sağlık probleminden dolayı Gih

selamın aleyküm arkadaşlar devlet hastanesinden bana kanat skapula tanısı kondu zamanla kürek kemiğinde kaslardan ve sinirlerden dolayı kolumda kısalık ve güç kaybı var doğru düzgün kadro atışlarını bile yapamıyorum acaba sevk istesem Gih geçer miyim yardımcı olursanız sevinirim

selamın aleyküm arkadaşlar devlet hastanesinden bana kanat skapula tanısı kondu zamanla kürek kemiğinde kaslardan ve sinirlerden dolayı kolumda kısalık ve güç kaybı var doğru düzgün kadro atışlarını bile yapamıyorum acaba sevk istesem Gih geçer miyim yardımcı olursanız sevinirim