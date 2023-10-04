KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Ekim 2023 23:15
2024 Kpss Deneme
sizce sınava en yakın veya en faydalı gk gy denemesi hangi yayın ? 90 ve üzeri için hangi denemeleri önerirsiniz

Akiftnrvrdi
Aday Memur
04 Ekim 2023 23:28
Deneme için bir şey diyemem yalnız kesinlikle son 10 yılın kpss lisans ve önlisans çıkmışlarını çözmenizi öneririm.
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