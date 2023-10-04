Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ekim 2023 23:49
Polis Özel Harekat

Merhaba Bugün benim polis arkadaşım 2024 yılında dışarıdan Polis Özel Harekat alımı olabilirmiş dedi şubede konuşuluyormuş arkadaşım duymuş galiba yeni özel harekatçılara ihtiyaç var 2024 yılında dışarıdan özel harekat alınabilir mi ? Alınırsa kpss kaç puan isterler ?


shuparasutcu
Aday Memur
04 Ekim 2023 23:56
ulan arkadaşın yarın izin iptali olup olmayacağını bilemez sana nasıl soyleyebiliyor bunu ahahah devrelerim efsane ya
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