KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


04 Ekim 2023 23:54
Polis Özel Harekat

Merhaba Bugün bi polis arkadaşımla görüştüm 2024 yılında dışarıdan Polis Özel Harekat alımı olabilirmiş dedi şubede konuşuluyormuş duymuş dışarıdan özel harekat alımı olursa kpss kaç puan isterler ?

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