Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ekim 2023 23:57
Koruma ve güvenlik

Selam aleyküm arkadaşlar şuan sözleşmeli infaz koruma memuruyum 7.ayim genclik spor bakanlığı koruma ve güvenlik kazandım geçiş yapabilirmiyim şartlarda son bir içerisinde sozlemeli olarak çalışmıyor olmak vardi gitsem suanki işimden de olur muyum bilen arkadaşlar cevap verirmi

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